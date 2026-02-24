Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Meteorología emitió una advertencia de color naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
Los fenómenos que rigen hasta la hora 22.40 afectan a los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Colonia y Soriano.
Los fenómenos que rigen hasta la hora 22.40 podrán ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias copiosas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:
Cerro Largo: Arbolito, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón y Vergara.
Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:
Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Conchillas, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
