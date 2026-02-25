RECIBÍ EL NEWSLETTER
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Expresaron su "total respaldo" a la decisión de la empresa de cerrar el centro de distribución de Rivera, ante una situación de conflictividad de casi un año con el sindicato de trabajadores de la cooperativa.

La asamblea de productores de Conaprole sesionó este miércoles y solicitó al Poder Ejecutivo que "asuma la responsabilidad" para garantizar "relaciones laborales sanas y justas para todos los actores de la cadena láctea".

Los productores expresaron su "total respaldo" a la decisión de la empresa de cerrar el centro de distribución de Rivera, ante una situación de conflictividad de casi un año con el sindicato de trabajadores de la cooperativa.

Según la asamblea, "las acciones sindicales sostenidas en el tiempo generaron pérdidas significativas en un momento clave para la producción, afectando el normal funcionamiento de la cooperativa, pese a que las distintas propuestas promovidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) incluían la necesidad de preservar la paz laboral".

La empresa se manifestó dispuesta a aceptar la propuesta del gobierno siempre que se garanticen condiciones "claras y sostenibles", que incluyen: plena paz laboral sin medidas sindicales, discusión de regímenes de trabajo que aseguren volúmenes de producción necesarios para el normal abastecimiento de la demanda sin afectar el precio de la leche al productor y que se incorporen a la agenda temas relevantes como la zafra 2026-2027, evitar que se repitan situaciones ocurridas en años anteriores y la promoción de oportunidades genuinas de generación de empleo.

La asamblea encomendó al directorio la adopción de las medidas necesarias para garantizar el mejor precio de la leche a los productores, así como expresó su repudio enérgico a la pérdida de materia prima y de productos terminados ocurrida durante el conflicto, e instó a las autoridades de la empresa a retirarse de cualquier ámbito de negociación en caso que la situación se repita.

