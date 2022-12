Intendente de Colonia dijo que no habrá guardavidas en sus playas: "no tuvimos tiempo para organizarlo"

El intendente de Colonia Carlos Moreira dijo a Subrayado que por falta de tiempo para implementarlo no habrá servicio de guardavidas en las playas del departamento.

“No va a tener porque no tuvimos demasiado tiempo para organizarlo. Hicimos un acuerdo con la Prefectura poniendo cartelería, previniendo. Nosotros nunca tuvimos servicio de guardavidas en el departamento de Colonia y en realidad las desgracias personales han sido muy pocas porque tenemos costa de muy baja profundidad, no tenemos grandes corrientes, no es lo mismo que el océano, eso es otra cosa, ahí si las playas son más peligrosas”, dijo el jefe comunal.