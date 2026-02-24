RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija

Desde el colectivo, rechazaron el episodio ocurrido en un complejo habitacional de Bella Italia. El agresor pidió disculpas en redes sociales; "me porté como un animal", expresó. INBA analiza el caso.

hombre-apuñaló-y-mato-a-perro-bella-italia

Un hombre fue denunciado ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) por el colectivo Plataforma Animalista tras apuñalar y matar a un perro que antes mordió a su hija. El hecho ocurrió en un complejo habitacional de Bella Italia.

Patricia Durán, integrante de Plataforma Animalista, indicó que se trata de un caso de maltrato, que terminó con la muerte del animal, y de irresponsabilidad. La activista reclamó políticas públicas de Estado en cuanto a la protección animal.

Expresó preocupación por los animales en la calle que no tienen responsables y que si les pasa algo no tienen una persona que se haga cargo de ellos. "Tenemos que aprender a convivir con esto del animal comunitario", afirmó.

celulares en clases: ¿si o no?, un debate para la educacion
Seguí leyendo

Celulares en clases: ¿sí o no?, un debate para la educación

Durán también apuntó a la educación de la niña que abordó al perro de una forma incorrecta y provocó la reacción del animal. Desde Plataforma Animalista, piden que los padres y adultos responsables enseñen a los niños a no arrimarse a un animal desconocido que vean en la calle.

Si bien reconoció que el perro mordió a la niña, la activista dijo que la mordedura no revisitó gravedad, que hizo que el padre saliera con un puñal a herir al animal, lo que le provocó la muerte.

En redes sociales, el hombre lamentó lo ocurrido. "Lamento profundamente lo sucedido. Actué en un momento de calentura al ver las mordidas que sufrió mi hija que fue atacada cuando ella se arrimó confiada hacer unas caricias. Estoy totalmente arrepentido por mi proceder violenta con el perro y me porté como un animal. Comprendo el dolor que implica esta situación de la forma cobarde hacia la mascota y respeto ese sentimiento de bronca hacia mi persona. El video que lo obtuve el día de hoy, las fotos que les saqué a las heridas de mi hija, así como la prescripción medica y la orden para que sé de las vacunas de la rabia, no justifica mi proceder erróneo y agresivo. Sin mas palabras y solamente el perdón de los que lo crean conveniente".

Plataforma Animalista mantuvo contacto con el presidente del INBA, Esteban Vieta, para que se sancione al agresor. El jerarca sostuvo que tras recibir la denuncia se está procesando la información junto a la Policía para tomar una decisión sobre el caso. "Los videos son una herramienta fundamental para poder dilucidar lo que sucedió realmente", sostuvo.

Vieta concurrió al Parlamento, donde enfatizó en la necesidad de tipificar el maltrato animal como delito. "Necesitamos verdaderamente una transformación, una tipificación del maltrato animal", insistió.

NOTA IMBA TARDE

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario