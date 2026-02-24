Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija

Un hombre fue denunciado ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal ( INBA ) por el colectivo Plataforma Animalista tras apuñalar y matar a un perro que antes mordió a su hija. El hecho ocurrió en un complejo habitacional de Bella Italia .

Patricia Durán, integrante de Plataforma Animalista, indicó que se trata de un caso de maltrato, que terminó con la muerte del animal, y de irresponsabilidad. La activista reclamó políticas públicas de Estado en cuanto a la protección animal.

Expresó preocupación por los animales en la calle que no tienen responsables y que si les pasa algo no tienen una persona que se haga cargo de ellos. "Tenemos que aprender a convivir con esto del animal comunitario", afirmó.

Durán también apuntó a la educación de la niña que abordó al perro de una forma incorrecta y provocó la reacción del animal. Desde Plataforma Animalista, piden que los padres y adultos responsables enseñen a los niños a no arrimarse a un animal desconocido que vean en la calle.

Si bien reconoció que el perro mordió a la niña, la activista dijo que la mordedura no revisitó gravedad, que hizo que el padre saliera con un puñal a herir al animal, lo que le provocó la muerte.

En redes sociales, el hombre lamentó lo ocurrido. "Lamento profundamente lo sucedido. Actué en un momento de calentura al ver las mordidas que sufrió mi hija que fue atacada cuando ella se arrimó confiada hacer unas caricias. Estoy totalmente arrepentido por mi proceder violenta con el perro y me porté como un animal. Comprendo el dolor que implica esta situación de la forma cobarde hacia la mascota y respeto ese sentimiento de bronca hacia mi persona. El video que lo obtuve el día de hoy, las fotos que les saqué a las heridas de mi hija, así como la prescripción medica y la orden para que sé de las vacunas de la rabia, no justifica mi proceder erróneo y agresivo. Sin mas palabras y solamente el perdón de los que lo crean conveniente".

Plataforma Animalista mantuvo contacto con el presidente del INBA, Esteban Vieta, para que se sancione al agresor. El jerarca sostuvo que tras recibir la denuncia se está procesando la información junto a la Policía para tomar una decisión sobre el caso. "Los videos son una herramienta fundamental para poder dilucidar lo que sucedió realmente", sostuvo.

Vieta concurrió al Parlamento, donde enfatizó en la necesidad de tipificar el maltrato animal como delito. "Necesitamos verdaderamente una transformación, una tipificación del maltrato animal", insistió.