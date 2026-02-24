RECIBÍ EL NEWSLETTER
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención de autoridades ante aumento de personas en situación de calle

Las tensiones en el uso del espacio público lleva a que vecinos y comerciantes denuncien de forma diaria ocupaciones sobre espacios públicos sobre la inseguridad.

gente-calle-montevideo-ciudad-vieja
policia-patrullero-ciudad-vieja

Vecinos y comerciantes piden intervención de las autoridades ante tensiones en el uso del espacio público debido al aumento de personas en situación de calle.

Hay una Ciudad Vieja de día y otra de noche”, dice un vecino del barrio. Pero la mayoría de los consultados coincide con esa afirmación. Durante el día el movimiento infernal de la oficinas públicas y privadas esconde la otra realidad: gente viviendo en la calle.

La normativa en Uruguay, específicamente a través de la Ley de Faltas N° 19.120 y reforzada por la Ley de Urgente Consideración (LUC) N° 19.889, prohíbe pernoctar o acampar de forma permanente e indebida en espacios públicos. Estas acciones implican la intimación a retirarse y, en caso de persistir, conllevan sanciones como trabajo comunitario.

Las tensiones en el uso del espacio público lleva a que vecinos y comerciantes denuncien de forma diaria ocupaciones sobre espacios públicos.

Los entendidos en la materia explican que la situación refleja un entramado complejo donde confluyen inseguridad, vaciamiento poblacional, casas y edificios en abandono.

No hay dudas que el panorama es complejo, pero el número de personas en situación de calle crece y, especialmente en esta zona de Montevideo.

Un informe de 2023 indicó que el 17,5 % de los padrones en Ciudad Vieja, 314 de 1.792, están abandonados, en ruinas o son baldíos, lo que favorece la ocupación.

Luis Gómez, vendedor ambulante, dijo a Subrayado que trabaja y vive en la zona desde hace 16 años y que desde hace mucho tiempo se nota la inseguridad y la gente en situación de calle.

“Gente con problemas mentales, gente enferma que necesita atención. Hay locales vacíos y se percibe inseguridad. Yo vivo acá, de noche a veces es medio complejo, en realidad es solitario de noche, salvo los fines de semana", contó.

TESTIMONIO COMERCIANTE
