Un muerto y dos lesionados en un choque frontal entre dos camionetas en ruta 1.
Hombre de 65 años murió tras choque frontal entre dos camionetas en ruta 1; hay dos lesionados
Uno de los vehículos tiene matrícula de Argentina. El hecho ocurrió sobre las 10:00 de la mañana en el departamento de Colonia.
La colisión se dio a la altura del kilómetro 169, en Riachuelo, Colonia, sobre las 10:00 de la mañana. Uno de los vehículos es argentino.
El fallecido es un hombre de 65 años que era el conductor y único ocupante de la camioneta con matrícula uruguaya. Murió en el lugar.
El conductor de la camioneta argentina tiene 72 años y resultó ileso. Su espirometría determinó que no había consumido alcohol. Junto a él viajaban una mujer argentina de 64 años, trasladada a ASSE, con lesiones sin entidad.
