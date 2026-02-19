Hombre de 65 años murió tras choque frontal entre dos camionetas en ruta 1; hay dos lesionados

Un muerto y dos lesionados en un choque frontal entre dos camionetas en ruta 1.

La colisión se dio a la altura del kilómetro 169, en Riachuelo, Colonia, sobre las 10:00 de la mañana. Uno de los vehículos es argentino.

El fallecido es un hombre de 65 años que era el conductor y único ocupante de la camioneta con matrícula uruguaya. Murió en el lugar.

El conductor de la camioneta argentina tiene 72 años y resultó ileso. Su espirometría determinó que no había consumido alcohol. Junto a él viajaban una mujer argentina de 64 años, trasladada a ASSE, con lesiones sin entidad. siniestro-frontal-en-colonia-policia-caminera

