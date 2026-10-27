Vecinos de ruta 10 en el tramo entre Montoya y Manantiales en Maldonado reclaman por mayor seguridad vial

Vecinos de la avenida Eduardo Víctor Haedo en el tramo entre Montoya y Manantiales en Maldonado reclaman por mayor seguridad vial en la zona.

Sebastián Caputo, integrante de la comisión de Laguna Blanca, dijo que pasó de ser una zona de paso donde hace diez años atrás vivían pocas familias y había un único complejo, hoy hay cinco complejos y otros seis en construcción.

Caputo indicó que todos los complejos comparten la salida hacia la ruta 10. Además, aseguró que no existe un cruce seguro hacia la zona de la playa. En esa parte de la ruta, la velocidad máxima permitida es de 60 km/h, pero los vehículos circulan más rápido. "Se vuelve absoluto peligro para cualquier maniobra", aseguró.

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Los cinco complejos contrataron una consultoría especializada que analizó y advirtió de los riesgos para la seguridad vial en la zona. Entre las soluciones propuestas están las más sencillas, como la colocación de lomos de burro, y las más complejas, como el armado de rotondas y el cierre de las dársenas de giro.

Martín Goldstein, de la comisión de The Collette, reclamó que la Intendencia de Maldonado realice un estudio técnico y dé respuestas. Aseguró que en temporada baja los vehículos circulan a unos 100 km/h.