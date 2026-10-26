La Brigada Departamental Antidrogas realizó allanamientos en Villa Muñoz, dentro de un quiosco y una barbería que funcionaban como fachada. También allanaron dos casas en la zona.
Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
Según información primaria, tanto la barbería como la peluquería funcionaban como fachadas para una venta de drogas.
Según la investigación primaria de la Policía, en el quiosco, ubicado en República y Nicaragua, vendían droga. En este comercio encontraron droga, balanza de precisión y municiones. En la barbería, mercadería de contrabando.
Hay una persona detenida en el marco de este procedimiento.
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