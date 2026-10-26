Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas

La Brigada Departamental Antidrogas realizó allanamientos en Villa Muñoz, dentro de un quiosco y una barbería que funcionaban como fachada. También allanaron dos casas en la zona.

Según la investigación primaria de la Policía, en el quiosco, ubicado en República y Nicaragua, vendían droga. En este comercio encontraron droga, balanza de precisión y municiones. En la barbería, mercadería de contrabando.

Hay una persona detenida en el marco de este procedimiento.

La Brigada Departamental Antidrogas realizó allanamientos en Villa Muñoz, dentro de un quiosco y una barbería que funcionaban como fachada. Detalles con @Guillelorenzo20 https://t.co/ovZZigVgHn — Subrayado (@Subrayado) October 26, 2026

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