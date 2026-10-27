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VILLA GARCÍA

Hubo disparos cerca de cancha de baby fútbol, donde niños se preparaban para jugar; cuestionan la respuesta policial

"El pánico, se pueden imaginar, los niños llorando, tirándonos al piso, porque no sabíamos en qué podía llegar a terminar", relató una madre sobre lo ocurrido en la cancha.

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Hubo una balacera en cercanías de una cancha de baby fútbol de Villa García, durante el domingo, cuando había niños jugando en el lugar.

"Había alrededor de 60 niños" al momento de los disparos, afirman desde la directiva del club.

La dirigencia del club cuestiona el accionar policial. Aseguran que llamaron a la Policía ni bien escucharon los disparos, pero que hubo demora en contestar y en definir el móvil asignado. Además, señalan que los efectivos que estuvieron en la escena dieron poca respuesta al hecho.

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"No hicieron nada, ni se bajaron del móvil, no fueron capaz de bajarse, fijarse, preguntar. No, vinieron y se fueron. Lo único que nos dijeron es que no podían hacer nada, si yo quería hacer algo tenía que ir a la comisaría a hacer la denuncia", detalló uno de los dirigentes.

Karina Panario, madre de uno de los niños que estaba en la cancha y que también estuvo en ese momento, habló con Subrayado.

"Un hecho lamentable, muy triste, que generó muchísimo miedo para todos los que estábamos ahí", sostuvo.

"El pánico, se pueden imaginar, los niños llorando, tirándonos al piso, porque no sabíamos en qué podía llegar a terminar", relató.

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