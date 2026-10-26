Una funcionaria administrativa de una distribuidora de garrafas de supergás fue condenada por maniobras por más de un millón y medio de pesos en la ciudad de Minas.
Administrativa de empresa de supergás fue condenada por falsificar documentos y apropiarse de más de $1,5 millones
La mujer, de 42 años, administraba la centralización del dinero de Lavalleja por la venta de garrafas, entre otros productos de la franquicia. Desde 2025, modificó los documentos de envío de dinero y logró obtener un beneficio propio por 1.567.349 pesos.
La mujer, de 42 años, administraba la centralización del dinero del departamento de Lavalleja por la venta de garrafas, entre otros productos de la franquicia.
La funcionaria modificó los documentos de envío de dinero desde el año 2025 para beneficio personal y logró apropiarse de 1.567.349 pesos, de acuerdo a la investigación del Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía y de la Fiscalía de Lavalleja.
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La mujer fue responsabilizada de la falsificación de documentación de la empresa y fue condenada por apropiación indebida a 20 meses de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio y cumplir arresto nocturno de 22 a 6 de la mañana. Además, presentarse en la comisaría una vez por semana y prestar servicios comunitarios dos horas semanales por diez meses.
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