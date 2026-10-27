Imputaron a un entrenador de fútbol femenino por abuso sexual de una alumna de 13 años. Ocurrió en Artigas.
Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años
El hombre va a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación en su contra por abuso sexual y promesa o retribución a menores.
La formalización fue por "la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, ambos agravados y todos en reiteración real entre sí y en reiteración real con reiterados delitos de promesa o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos", informó la Fiscalía General.
La investigación continúa y en paralelo el hombre deberá aguardar en prisión preventiva, en principio, por 180 días.
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