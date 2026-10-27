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INFORMÓ FISCALÍA

Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años

El hombre va a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación en su contra por abuso sexual y promesa o retribución a menores.

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Imputaron a un entrenador de fútbol femenino por abuso sexual de una alumna de 13 años. Ocurrió en Artigas.

La formalización fue por "la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, ambos agravados y todos en reiteración real entre sí y en reiteración real con reiterados delitos de promesa o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos", informó la Fiscalía General.

La investigación continúa y en paralelo el hombre deberá aguardar en prisión preventiva, en principio, por 180 días.

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