Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este martes los precios de venta al público de referencia de los combustibles para el mes de noviembre.

Al informe de Precios de Paridad de Importación (PPI), el relevamiento suma el factor de ajuste, los márgenes de distribución y las tasas e impuestos.

Los precios de referencia de los combustibles publicados por la Ursea son:

Nafta Súper 95: $ 93,48 (precio actual $90,45; incremento de $3,03; +3,35%). Nafta Premium 97: $ 96,37 (precio actual $93,01 - incremento de $ 3,36; +3,61%). Gasoil 50S: $ 82,47 (precio actual $ 62,79 - incremento de $19,68; +31,34%). En octubre, en base a una política de amortiguación del impacto de los precios internacionales, el Poder Ejecutivo había resuelto un aumento de 2% en la nafta y de 7% en el gasoil, mientras que se mantuvo la tarifa de supergás. .

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