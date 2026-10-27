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Tragedia en Montevideo

Un niño de 2 años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo

Familiares y vecinos hicieron los primeros auxilios pero los médicos confirmaron la muerte por ahogamiento, según informó la Policía. El pozo tiene de tres a cuatro metros de profundidad.

Foto: Subrayado, archivo. Barrio Nuevo Comienzo, oeste de Montevideo.

Foto: Subrayado, archivo. Barrio Nuevo Comienzo, oeste de Montevideo.

Un niño de 2 años murió al caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo, al lado de Santa Catalina, en el oeste de Montevideo.

De acuerdo con información primaria recabada por la Policía, el niño estaba jugando en el patio de su casa cuando familiares advirtieron su ausencia y comenzaron a buscarlo. Minutos después, fue hallado en el interior del pozo, de aproximadamente tres a cuatro metros de profundidad.

Familiares y vecinos realizaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al hospital del Cerro, desde donde fue derivado al Hospital Pereira Rossell, en Parque Batlle. Allí, más tarde, los médicos confirmaron la muerte por ahogamiento, indica la información policial a la que accedió Subrayado.

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La Policía Científica perició el lugar y, por disposición de Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

La casa está ubicada en la calle Bahamas, esquina Sierra Leona.

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