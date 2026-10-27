Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo

En un allanamiento realizado este martes en Ciudad de la Costa, la Policía detuvo a la dueña de la agencia de viajes Travel Vip, denunciada por estafa con la venta de pasajes y clausurada este mes por el Ministerio de Turismo.

En el operativo fue detenida la dueña de la agencia, de 43 años, y su hijo de 21, según información a la que accedió Subrayado.

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Clausura

El 15 de octubre el Ministerio de Turismo informó que “en el marco del análisis de las denuncias recibidas por presuntas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa Magna Group, y tras el correspondiente análisis jurídico por parte de la Dirección General de Secretaría, el ministro de Turismo firmó la resolución por la que se solicita la clausura preventiva de dicha empresa”.

En la resolución de clausura, el Ministerio recuerda que otra empresa vinculada al grupo denunciado también había sido suspendida y sin embargo continuó operando.

“Esta Secretaría de Estado ya había informado (el 15/05/2026) que la empresa que opera bajo el nombre de fantasía Travel Vip, vinculada a Magna Group, se encuentra impedida de desarrollar actividades relacionadas con la prestación de servicios turísticos, en virtud de la clausura judicial vigente desde el 21 de abril de 2025. Asimismo, pese a la clausura dispuesta, inspecciones posteriores constataron la continuidad de sus actividades”, decía el comunicado oficial publicado a mediados de este mes.

En esa resolución el Ministerio de Turismo agregaba que Travel Vip Internacional “no se encuentra registrada ante esta Secretaría de Estado”.

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