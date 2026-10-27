RECIBÍ EL NEWSLETTER
INSTRUCCIÓN Y LA CALERA

Un joven militar de 20 años murió tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en Avenida de las Instrucciones y Camino La Calera, cerca de Toledo Chico.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un joven militar de 20 años murió este martes tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en Avenida de las Instrucciones y Camino La Calera, cerca de Toledo Chico.

Noticia en desarrollo

condenado un joven de 24 anos que apunalo a un hombre en el abdomen por una deuda por un celular
Seguí leyendo

Condenado un joven de 24 años que apuñaló a un hombre en el abdomen por una deuda por un celular

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
VILLA MUÑOZ

Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil
LAVALLEJA

Administrativa de empresa de supergás fue condenada por falsificar documentos y apropiarse de más de $1,5 millones
Tragedia en Montevideo

Un niño de 2 años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo

Te puede interesar

Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años
INFORMÓ FISCALÍA

Artigas: imputaron a un entrenador de fútbol por abuso sexual contra una alumna de 13 años
Foto: Subrayado, archivo.
INSTRUCCIÓN Y LA CALERA

Un joven militar de 20 años murió tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua
Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que apuñaló a su expareja en Santa Bernardina video
QUISO QUITARSE LA VIDA

Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que apuñaló a su expareja en Santa Bernardina

Dejá tu comentario