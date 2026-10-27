Un joven militar de 20 años murió este martes tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua.
Un joven militar de 20 años murió tras chocar su moto contra un camión de reparto de agua
El siniestro de tránsito fatal ocurrió en Avenida de las Instrucciones y Camino La Calera, cerca de Toledo Chico.
El siniestro de tránsito fatal ocurrió en Avenida de las Instrucciones y Camino La Calera, cerca de Toledo Chico.
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