VIOLENCIA Y AMENAZAS

Vecinos de Punta Carretas manifiestan inseguridad por cuidacoches: "El problema es la Fiscalía que no lo condena"

Una de las vecinas dijo a Subrayado que cuando el individuo vuelve al barrio causa miedo e inseguridad. "Pasan cosas todo el tiempo", sostuvo.

cuidacoches-punta-carretas-inseguridad

"En los últimos meses el consumo lo ha transformado totalmente, se ha vuelto una persona violenta, él está absolutamente seguro que es impune a la autoridad. Él dice yo en la cárcel consigo todo, a mí no me agarran, es verdad, se escapa. Lo llevan a un hospital para hacerle limpieza porque lo agarran con coma y él se escapa porque la Fiscalía no autoriza custodia, eso es lo que nos dice la Policía", comentó una de las vecinas.

Según comentaron los efectivos los atienden muy bien y ellos radican las denuncias. "El problema no son ellos, el problema es la Fiscalía que no lo condena", sostuvo.

Cada vez que el cuidacoches vuelve al barrio causa miedo e inseguridad, los vecinos no salen a pasear a los perros. "Ya no salimos más con carteras ni celulares, los tenés que guardar. Pasan cosas todo el tiempo", agregó.

Otra de las vecinas dijo a Subrayado que el individuo la amenazó de que la iba a matar, a ella y a su perro, afilando objetos punzantes. "Salir a la calle a pasear a mi perro terminó siendo un poco más caótico", comentó.

Según indicó, el hombre anda a cualquier hora por la calle y por lo general anda solo.

"Tengo que estar con cuidado, no sé en qué situación está él porque si está en algo que lo tiene alterado yo sé que soy un target y recibo violencia verbal o mismo de buscando un pleito conmigo", destacó.

El pasado 5 de marzo la Policía lo detuvo tras haber apedreado un vehículo e insultado a una vecina.

