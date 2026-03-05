Vecinos de Malvín Norte se reunieron con autoridades de la Policía por hechos de violencia e inseguridad

Vecinos de Malvín Norte se reunieron en la tarde de este jueves con autoridades de la Policía Nacional debido a los hechos de violencia que se suscitan en esa zona de Montevideo.

Los lugareños manifestaron su disconformidad por lo que sucede en Boix y Merino y en el complejo conocido como Inve. Se trata de enfrentamientos entre delincuentes y la Policía. Además, hay problemas de vegetación crecida, falta de iluminación, mugre e inseguridad .

Desde esa zona de Montevideo salen delincuentes a rapiñar hacia otros barrios, como Pocitos y Malvín.

Seguí leyendo "Todos los días armas, todos los días tiroteos": vecinos de Malvín Norte se reúnen con el Ministerio del Interior

En la pasada noche hubo pedreas, disturbios y disparos. El Ministerio del Interior lleva adelante un operativo en ese barrio y, cuando ingresan los efectivos, comienzan los ataques a balazos y con piedras.

Subrayado recorrió el barrio y dialogó con algunos de ellos quienes destacaron la problemática en materia de seguridad y relataron algunos de los hechos vividos en la pasada noche cuando delincuente se enfrentaron con los efectivos.

"Estaban meta pedradas frente a mi casa, del otro lado, para la otra calle, entonces empezaron a tirar tiros por todos lados (...) la Policía. Cuando voy a buscar al botija, vinieron para este lado", dijo una madre cuyos hijos tienen discapacidad intelectual.

Por su parte, uno de sus hijos dijo que estaba tomando afuera cuando escuchó disparos. "Abro el portón y me agarraron de los pelos, y me dieron por todos lados. Yo pedí auxilio y me arrastraba para adentro y me agarraron de vuelta para afuera y me dieron palo y palo y me daban en el piso", contó.