RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENFRENTAMIENTOS Y BALACERAS

Vecinos de Malvín Norte se reunieron con autoridades de la Policía por hechos de violencia e inseguridad

Los enfrentamientos, balaceras y disturbios son cotidianos en dicho barrio de Montevideo. Los vecinos reclaman por seguridad; además existen problemas de iluminación, vegetación crecida, entre otros.

malvín-norte-operativo-noche-marzo
cartuchos-malvín-norte-balacera

Vecinos de Malvín Norte se reunieron en la tarde de este jueves con autoridades de la Policía Nacional debido a los hechos de violencia que se suscitan en esa zona de Montevideo.

Los lugareños manifestaron su disconformidad por lo que sucede en Boix y Merino y en el complejo conocido como Inve. Se trata de enfrentamientos entre delincuentes y la Policía. Además, hay problemas de vegetación crecida, falta de iluminación, mugre e inseguridad.

Desde esa zona de Montevideo salen delincuentes a rapiñar hacia otros barrios, como Pocitos y Malvín.

Todos los días armas, todos los días tiroteos: vecinos de Malvín Norte se reúnen con el Ministerio del Interior. 
Seguí leyendo

"Todos los días armas, todos los días tiroteos": vecinos de Malvín Norte se reúnen con el Ministerio del Interior

En la pasada noche hubo pedreas, disturbios y disparos. El Ministerio del Interior lleva adelante un operativo en ese barrio y, cuando ingresan los efectivos, comienzan los ataques a balazos y con piedras.

Subrayado recorrió el barrio y dialogó con algunos de ellos quienes destacaron la problemática en materia de seguridad y relataron algunos de los hechos vividos en la pasada noche cuando delincuente se enfrentaron con los efectivos.

"Estaban meta pedradas frente a mi casa, del otro lado, para la otra calle, entonces empezaron a tirar tiros por todos lados (...) la Policía. Cuando voy a buscar al botija, vinieron para este lado", dijo una madre cuyos hijos tienen discapacidad intelectual.

Por su parte, uno de sus hijos dijo que estaba tomando afuera cuando escuchó disparos. "Abro el portón y me agarraron de los pelos, y me dieron por todos lados. Yo pedí auxilio y me arrastraba para adentro y me agarraron de vuelta para afuera y me dieron palo y palo y me daban en el piso", contó.

TESTIMONIOS MALVIN NORTE

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
PARO DE ADEOM POR ASAMBLEA

"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
MONTEVIDEO

Cerrito de la Victoria: delincuente en moto rodeó a adolescente que iba hacia el liceo, la amenazó y le robó el celular

Te puede interesar

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego video
AL OESTE DE MONTEVIDEO

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
Bordaberry interpelará a Negro: La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más, afirmó video
COALICIÓN REPUBLICANA

Bordaberry interpelará a Negro: "La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", afirmó
Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí video
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

Dejá tu comentario