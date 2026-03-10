RECIBÍ EL NEWSLETTER
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida

Según un informe de Ceres, los montos prestados pueden variar entre 5.000 y 50.000 pesos. Sin embargo, tras esa aparente facilidad de acceso, se esconden condiciones abusivas con intereses extremadamente altos que, en ocasiones, generan una deuda impagable.

préstamo-dinero-gota-a-gota

En Uruguay lo llaman “gota a gota”, en Ecuador “chulco” en Colombia “rompe huesos”. Poca gente sabe lo que son, sin embargo, para los sectores más humildes y olvidados de nuestro país ya están instalados y forman parte de sus vidas cotidianas y su supervivencia.

El Ministerio del Interior detectó esta actividad de préstamos ilegales, usureros y coercitivos en al menos 14 departamentos del país, habiéndose realizado en Tacuarembó, Paysandú y Cerro Largo investigaciones que concluyeron con varias personas formalizadas por usura, asociación para delinquir y en algunos casos violencia privada.

motociclista murio tras intentar rebasar una camioneta, perder el dominio y quedar atrapado debajo de una zorra
Seguí leyendo

Motociclista murió tras intentar rebasar una camioneta, perder el dominio y quedar atrapado debajo de una zorra

Dichos préstamos son una modalidad de financiamiento informal que ofrece préstamos de dinero en efectivo de manera rápida, sin requisitos ni verificación crediticia formal, lo que los hace especialmente atractivos para pequeños comerciantes, personas que no acceden a circuitos formales de crédito o que están en situación de vulnerabilidad.

Según un informe de Ceres, los montos prestados pueden variar entre 5.000 y 50.000 pesos. Sin embargo, tras esa aparente facilidad de acceso, se esconden condiciones abusivas con intereses extremadamente altos que, en ocasiones, generan una deuda impagable.

A medida que las víctimas se ven atrapadas en este círculo vicioso, los prestamistas recurren a métodos de cobro que incluyen la intimidación, las amenazas, la coacción e incluso la violencia física.

Si bien la modalidad tradicional de pago se hace de manera presencial y periódica, también se han identificado modalidades de pagos virtual.

NOTA CERES

Héctor Rodríguez de Ceres dijo a Subrayado que los primeros registros que tiene la Policía de esta modalidad data del 2018 y la primera investigación grande en el 2023.

"Ahí fue donde nos llamó la atención esta modalidad, nos pusimos a averiguar en qué consistía y cómo se desarrolla y encontramos que tiene su auge en Colombia a fines del año 90', en pleno auge del narcotráfico y se empleaba como un método para lavar dinero", indicó.

Y agregó: "Esa modalidad delictiva se fue extendiendo a otros países y, como dijimos ya desde el 2018 está presente acá en Uruguay".

Rodríguez señaló que en Uruguay operan colombianos, venezolanos, cubanos y algunos uruguayos.

"Esta gente lo que hace es ir cobrando los préstamos día a día y, si en alguna oportunidad se atrasa, comienza a ser coaccionado. En algunas veces por el mismo prestamista o en otras por otra persona que pertenece a la organización. Empieza a mandarle mensajes, a intimidarlo, a presionarlo psicológicamente porque se ha atrasado", comentó.

Desde Ceres dijeron que se utilizan las campañas de bien público para concientizar sobre el tema.

CERES RECOMENDACIONES

Temas de la nota

Lo más visto

video
FLOR DE MAROÑAS

Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
Ruta 6

Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Aumentó el número de mujeres jubiladas: de 7.700 a 9.500 por año por la ley de flexibilización laboral
RECIBIERON LA PENA MÁXIMA

Condenaron por homicidio agravado a cuatro reclusos que incendiaron una celda y mataron a seis presos
OMISIONES Y FALTA DE COMUNICACIÓN

Caso de Jonathan Correa: ¿Qué trámite siguió la denuncia de la directora de la UTU por las lesiones del adolescente?

Te puede interesar

Prueba de ADN confirmó que cuerpo encontrado en Maldonado era el pescador desaparecido en Cabo Polonio
ROCHA

Prueba de ADN confirmó que cuerpo encontrado en Maldonado era el pescador desaparecido en Cabo Polonio
Vicepresidente de INAU aseguró que nunca recibieron denuncia de violencia en el caso de Jonathan Correa video
HERMANA DEL ADOLESCENTE AL AMPARO

Vicepresidente de INAU aseguró que nunca recibieron denuncia de violencia en el caso de Jonathan Correa
La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU

Dejá tu comentario