Incautaron mercadería de contrabando por 5 millones de pesos en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy

Incautan mercadería de contrabando en un ómnibus que había ido en excursión de Montevideo a Chuy. La incautación está valuada en 5 millones de pesos.

Un operativo que comenzó con tarea de inteligencia y vigilancia culminó con la intercepción de un ómnibus que estaba por regresar a Montevideo cuando fue revisado por Aduanas.

La mercadería incautada fue de cigarrillos, café y más bebidas y alimentos, productos de higiene, botellas de whisky, fernet, cerveza y otras bebidas alcohólicas, todo por el total de unos 5 millones de pesos.

También fue incautado el ómnibus con matrícula uruguaya.

