Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó

La abogada que representa al padre de Jonathan Correa, imputado con prisión preventiva por el homicidio de su hijo, pidió realizar al hombre una pericia psiquiátrica en el hospital Vilardebó para determinar si es imputable o padece algún problema de salud mental que lo califique ante la Justicia como inimputable, informaron a Subrayado fuentes vinculadas al caso.

La solicitud ante el juez ya fue tramitada y una vez que se obtenga el resultado de la pericia, esta será incluida en el expediente que sigue la investigación del homicidio de Jonathan, ocurrido el viernes 6 de marzo en Flor de Maroñas.

El cuerpo de Jonathan fue hallado en la madrugada del viernes en una cuneta, frente a su casa. La investigación policial y de la fiscalía de homicidios determinó que el principal sospechoso del crimen era su padre.

Fue detenido, imputado y enviado a prisión como medida cautelar mientras continúa la investigación. En el marco de esta investigación, la defensora de oficio pidió la pericia psiquiátrica, que se realizará en el Vilardebó en las próximas horas.

