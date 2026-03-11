RECIBÍ EL NEWSLETTER
Doris Morales Martínez

Poder Judicial pidió informes urgentes tras asesinato de Jonathan; "hay un problema grave", dijo presidenta sobre el caso

“Hay que ver cuáles fueron las causas, si hubo o no culpables” en el Poder Judicial, dijo su presidenta, Doris Morales.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició una investigación administrativa para determinar si tuvo alguna responsabilidad en la denuncia que fue presentada antes de la muerte de Jonathan Correa a manos de su padre.

La presidenta, Doris Morales, dijo este miércoles que pidió informes urgentes, que deben ser respondidos en un plazo no mayor a 72 horas. “Ya están pedidos los informes por las actuaciones que haya podido tener el Poder Judicial, para determinar eventuales responsabilidades", expresó.

Sobre el caso en general, la jerarca opinó: “Hay un problema grave que no se pudo solucionar antes, hay que ver cuáles fueron las causas". Insistió en que hay que determinar "si hubo o no culpables" en el Poder Judicial con el tratamiento de la denuncia. Actuó un juzgado de Familia Especializada y uno de Violencia Doméstica.

"No podemos adelantar opiniones sobre nada. Si hay responsabilidades de algún integrante del Poder Judicial tomaremos las medidas que corresponden”, apuntó.

Jonathan, de 15 años, fue encontrado muerto el viernes pasado en Flor de Maroñas, en una cañada ubicada frente a su casa. Por el crimen está imputado su padre, quien, según las pericias, lo golpeó hasta dejarlo sin vida.

El adolescente asistía a la UTU de Flor de Maroñas, que en noviembre de 2025 había presentado una denuncia ante la Policía porque había notado que Jonathan sufría violencia en su casa. Ahora Ministerio del Interior, INAU, Poder Judicial y UTU están indagando si tuvieron algún tipo de responsabilidad en el trámite.

Doris Morales Martínez

Poder Judicial pidió informes urgentes tras asesinato de Jonathan; "hay un problema grave", dijo presidenta sobre el caso
