VECINOS ASEGURAN QUE ES VIOLENTO

La Policía detuvo a cuidacoches que insultó a vecinos y apedreó vehículo, en Parque Rodó

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre, de 34 años, cuenta con 6 antecedentes penales. En el momento de la detención convulsionó y fue derivado a un centro de salud donde permanece internado.

cuidacoches-detenido-violencia

La Policía detuvo a un cuidacoches que insultó a una vecina y apedreó un vehículo.

Vecinos de Parque Rodó, cerca de Punta Carretas, dijeron a Subrayado que el individuo es violento y que cuando no le dan dinero se enoja e insulta.

Los funcionarios policiales fueron alertados y llegaron a la escena, logrando contener la situación.

El hombre que estaba con cascotes en la mano e insultando, fue detenido por la Policía. En ese momento comenzó a convulsionar, por lo que fue derivado a un centro de salud donde permanece internado. Una vez salga del hospital quedará a disposición de Fiscalía.

información a la que accedió Subrayado indica que tiene 34 años y cuenta con 6 antecedentes penales.

