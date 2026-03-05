La Policía detuvo a cuidacoches que insultó a vecinos y apedreó vehículo, en Parque Rodó

La Policía detuvo a un cuidacoches que insultó a una vecina y apedreó un vehículo.

Vecinos de Parque Rodó , cerca de Punta Carretas, dijeron a Subrayado que el individuo es violento y que cuando no le dan dinero se enoja e insulta.

Los funcionarios policiales fueron alertados y llegaron a la escena, logrando contener la situación.

El hombre que estaba con cascotes en la mano e insultando, fue detenido por la Policía. En ese momento comenzó a convulsionar, por lo que fue derivado a un centro de salud donde permanece internado. Una vez salga del hospital quedará a disposición de Fiscalía.

información a la que accedió Subrayado indica que tiene 34 años y cuenta con 6 antecedentes penales.