Un nuevo intento de rapiña tuvo lugar este miércoles de noche en Matto Grosso y avenida Garzón, en el barrio Colón.
Intento de rapiña termina con un militar retirado y un delincuente heridos, un tiroteo y un choque; ocurrió Colón
El hecho ocurrió en Matto Grosso y avenida Garzón cuando el hombre fue abordado por 4 individuos en moto. Forcejeó tras recibir un culatazo e hirió a uno de los delincuentes en un tobillo. Personal policial pasaba por el lugar y comenzó un tiroteo que terminó con el choque y la fuga de los rapiñeros.
Un militar retirado, de 60 años, estacionó su vehículo para atender el celular y fue abordado por cuatro individuos que se desplazaban en dos motos. Uno de ellos se baja, le abre la puerta y le apunta con un arma en el pecho, dándole un culatazo.
Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre se defendió, forcejeó, le quitó el arma y disparó varias veces hiriendo al individuo, de 26 años, en un tobillo. El individuo que cuenta con varios antecedentes fue trasladado a un centro de salud.
Personal de Investigaciones que pasaba por el lugar se percató de la situación y comenzó a disparar contra los delincuentes. Ante esto se dieron a la fuga, pero en la esquina chocan con un vehículo, pero no les impidió huir.
En la escena quedó un casco, un arma y varias vainas.
El militar retirado sufrió una herida superficial en la cabeza, fuera de peligro.
Trabaja Policía Científica; el caso está a cargo de efectivos de zona operacional IV.
