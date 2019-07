"Vázquez no sabe lo que firma", dijo Larrañaga sobre fecha para cadena nacional

"No es justo. Es increíble la forma como se ha tratado el tema. Una falta de respeto a más de 400.000 uruguayos. No sabe lo que firma, no vio lo que firmó o ahora quiere desdecirse", dijo en rueda de prensa Larrañaga.

A su vez, el precandidato reiteró que no harán la campaña este lunes "ni la semana que viene, porque es un atropello". Así como consideró que la comunicación dejó en evidencia un "uso y abuso del poder", por parte del Ejecutivo.

Vázquez explicó este domingo a la mañana que no sabía de dónde provenía la información y que no había firmado la carta que recibió Larrañaga.

El precandidato, dijo que el secretario de Presidencia Miguel Angel Toma nunca atendió sus llamados y que fue el prosecretario Juan Andrés Roballo quien le dijo que la cadena nacional podía ser dos o tres días después de las elecciones internas.

"Tanta rapidez que pretende la hubiera tenido precisamente en el traslado a la justicia de las declaraciones vergonzosas de Gavazzo", agregó.

Con la cadena nacional, Larrañaga pretende comunicar a la población detalles del plebiscito que se votará en octubre con las elecciones nacionales. Allí se propone una reforma constitucional en la que se habilite entre otros puntos, la creación de una guardia nacional que implique el trabajo de militares en seguridad pública. Así como la habilitación de allanamientos nocturnos y endurecimiento de penas en casos de delitos graves.