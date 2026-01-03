Varios paradores en la costa fueron afectados por la crecida del Río de la plata

En la madrugada del sábado un fuerte viento hizo crecer la marea de la costa del Río de la plata, afectando a varios comercios en las playas.

Paola, del Parador Ceriani contó a Subrayado que "el mar se nos vino arriba, no es común que se venga tan arriba. Yo vivo acá desde siempre y se dan esas crecidas, pero hoy se vino con todo, hacía como 8 años que no se venía tan arriba, y a las dos de la mañana tuvimos que empezar a mover las cosas".

Otro punto que recorrió Subrayado es en el Club La garra, en Paso Carrasco, donde su propietario contó que el agua creció varios metros y arrasó con un tejido.

Por otro lado, vecinos de Paso Carrasco manifestaron su preocupación por la situación de la sudestada y remarcaron la necesidad de hacer una corrección al desvío del Arroyo Carrasco, que además de las crecidas también arrastra contaminación en la zona.

Temas de la nota playas