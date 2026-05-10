Varios desvíos este domingo por la Maratón Montevideo, con cambios en recorrido de ómnibus

Por la Maratón Montevideo 2026 hay modificaciones en los recorridos de varias líneas de transporte urbanas y suburbanas, para lo cual se armó el escenario del punto de largada en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Algunas líneas se modificaron desde el sábado y la mayoría lo hizo desde la madrugada del domingo.

A partir de la hora 5:00 del domingo, la terminal Plaza España funciona provisoriamente en Canelones entre Wilson Ferreira Aldunate y José Germán Araújo (Andes).

Desde la hora 6:30 del domingo, las terminales de Río Branco y Ciudadela Norte funcionan en forma provisoria en Uruguay entre Yí y Rondeau y en Rondeau entre Mercedes y Paysandú.

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A su vez, debido al cierre de Luis A. de Herrera, la terminal Kibón quedó sin acceso a partir de la hora 5:00 del domingo y tiene una terminal provisoria en rambla Armenia, desde Luis A. de Herrera hasta Antonio Costa (calzada norte).

En tanto, desde la hora 7:00 del domingo, la terminal Palacio de la Luz funciona en forma provisoria en Gral. Aguilar entre Martín García y Clemente César.

Modificación de recorridos suburbanos

Las líneas suburbanas por Agraciada al Centro circulan por Agraciada, Maturana, Bv. Artigas, Millán, San Martín, Isidoro de María, Gral. Flores, Av. de las Leyes, Magallanes, Lima/Miguelete hasta la terminal provisoria de Ciudadela Norte, en Rondeau entre Mercedes y Paysandú.

Las líneas suburbanas por Agraciada al oeste lo hacen por Ejido, Hno. Damasceno, Yaguarón, Av. de las Leyes, Yatay, San Martín, Burgues, Enrique Martínez, Ramón Márquez, Bv. Artigas y Agraciada hacia su ruta.

Las líneas suburbanas por Gral. Flores al Centro circulan por Gral. Flores, Av. de las Leyes, Magallanes, Lima/Miguelete hasta la terminal provisoria de Ciudadela Norte.

Las líneas suburbanas hacia Manga y ruta 6 irán por Ejido, Hno. Damasceno, Yaguarón, Av. de las Leyes y Gral. Flores.

Las líneas suburbanas por Av. Italia al este tienen terminal provisoria en Ciudadela Norte y circulan por el túnel de Av. Italia, con retorno por el mismo túnel.

Las líneas suburbanas por 8 de Octubre hacia ruta 8 salen desde la terminal provisoria de Ciudadela Norte por Miguelete, Pte. Berro, túnel de Av. Italia, Luis A. de Herrera y 8 de Octubre.

Interdepartamentales

En cuanto a las líneas interdepartamentales desde Tres Cruces, las que van hacia rutas 3 y 5 pueden tener demoras en el cruce de corredores en Bv. Artigas y Suárez.

Las líneas hacia ruta 8 circulan por túnel de Av. Italia, Luis A. de Herrera y 8 de Octubre, mientras que las que llegan desde ruta 8 lo hacen por Av. 8 de Octubre, Felipe Sanguinetti, Joanicó, Batlle y Ordóñez, túnel de Av. Italia y Ferrer Serra.

Las líneas desde y hacia Giannattasio e Interbalnearia circulan por el túnel de Av. Italia.

Las paradas provisorias funcionan en las vías oficiales de los desvíos.