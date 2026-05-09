Disparos y corridas frente a una plaza en Pan de Azúcar: mataron de un balazo en el pecho a un hombre de 30 años

Un homicidio ocurrió sobre las dos de la madrugada de este sábado frente a una plaza de la ciudad de Pan de Azúcar en Maldonado.

La Policía recibió información de que había un herido de arma de fuego en Félix de Lizarza esquina Lavalleja, y acudió al lugar junto a médicos en una ambulancia. Sin embargo, la víctima ya había sido trasladada a un centro de salud.

“De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga”, señaló la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

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Los médicos informaron luego la muerte de la víctima por un disparo en el pecho. Era un hombre de 30 años con antecedentes penales, añade la información oficial.

Videos a los que accedió Subrayado muestran el momento del crimen: se observa al agresor correr detrás de las víctimas con un arma en mano y dispara al menos tres veces. Alrededor se observan varias personas.

Quien trasladó a la víctima recibió un roce de bala pero se encuentra fuera de peligro.

En la escena del crimen trabajó Policía Científica y concurrieron autoridades policiales. Personal del Departamento de Hechos Complejos asumió la investigación, en coordinación la Fiscalía de 2.° turno departamental.