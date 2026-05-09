Sábado ventoso y frío con lluvias aisladas; el domingo habrá heladas, anuncia Nubel Cisneros

Este sábado 9 de mayo la mañana comenzó ventosa y fría con lluvias y lloviznas aisladas principalmente en el sur y este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que en la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas, manteniendo lluvias y lloviznas aisladas en la zona costera, comenzando a amainar el viento en la noche.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 12 °C y 13 °C en todo el país.

En el sur las mínimas llegarán a 0 °C, mientras que en el norte descenderán hasta -1 °C. NORTE:

MÁX.: 13 °C

MÍN.: -1 °C SUR:

MÁX.: 12 °C

MÍN.: 0 °C ESTE:

MÁX.: 12 °C

MÍN.: 0 °C OESTE:

MÁX.: 12 °C

MÍN.: 0 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 12 °C

MÍN.: 2 °C Para el domingo, Cisneros prevé un comienzo de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo ligeramente nublado, continuando muy frío en la noche.

Temas de la nota lluvias

viento

pronóstico

Nubel Cisneros