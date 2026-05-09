Este sábado 9 de mayo la mañana comenzó ventosa y fría con lluvias y lloviznas aisladas principalmente en el sur y este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Sábado ventoso y frío con lluvias aisladas; el domingo habrá heladas, anuncia Nubel Cisneros
La tarde será fría y ventosa, con bajas sensaciones térmicas. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que en la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas, manteniendo lluvias y lloviznas aisladas en la zona costera, comenzando a amainar el viento en la noche.
Las temperaturas máximas se ubicarán entre 12 °C y 13 °C en todo el país.
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En el sur las mínimas llegarán a 0 °C, mientras que en el norte descenderán hasta -1 °C.
NORTE:
MÁX.: 13 °C
MÍN.: -1 °C
SUR:
MÁX.: 12 °C
MÍN.: 0 °C
ESTE:
MÁX.: 12 °C
MÍN.: 0 °C
OESTE:
MÁX.: 12 °C
MÍN.: 0 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 12 °C
MÍN.: 2 °C
Para el domingo, Cisneros prevé un comienzo de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo ligeramente nublado, continuando muy frío en la noche.
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