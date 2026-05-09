El comisario encargado de la Seccional 7.ª de Bella Unión, en Artigas, está siendo investigado por Aduanas y enfrenta una investigación administrativa del Ministerio del Interior, luego de que fuera detenido por una presunta infracción aduanera.
Investigan a un comisario y a una fiscal por intentar ingresar a Bella Unión 200 litros de pintura desde Brasil
El policía está siendo indagado por Aduanas y la Jefatura de Artigas inició una investigación administrativa. La fiscal iba junto a él cuando intentaron cruzar la mercadería por Bella Unión.
El hombre fue detenido por funcionarios de Aduanas en la tarde del jueves. Iba junto a su pareja, una fiscal adscripta de Bella Unión. Ambos intentaron ingresar desde Quaraí recipientes con 200 litros de pintura provenientes de Brasil, según la información a la que accedió Subrayado.
Los funcionarios de Aduanas que actuaron en el procedimiento trabajan en Salto, pero ese día realizaban tareas en Bella Unión. Por ese motivo, la investigación fue derivada a la Fiscalía de Salto.
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Durante el procedimiento, el comisario intentó abandonar la mercadería, pero no fue posible y se inició una investigación.
Investigación administrativa y la notificación que no llegó
El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, dijo que tomó conocimiento del caso a través de redes sociales y solicitó información a Aduanas. Luego tomó declaración al funcionario y resolvió iniciar una investigación administrativa.
“Dependerá de los montos si es un delito o una infracción administrativa. Lo que pasa en los puentes no es todo contrabando, sino que si es infracción aduanera se paga una multa y se solventa la situación”, señaló.
Y agregó: “Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidades administrativas policiales por inconductas. La responsabilidad penal o administrativa la tiene que determinar Aduanas, que es la que lleva el caso”.
Subrayado consultó este sábado a Fiscalía por la situación de la fiscal, desde donde indicaron que tampoco fueron notificados por Aduanas. Las fuentes señalaron que, si esa institución determina la existencia de irregularidades, deberá informar a las autoridades competentes.
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