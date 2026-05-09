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Investigan a un comisario y a una fiscal por intentar ingresar a Bella Unión 200 litros de pintura desde Brasil

El policía está siendo indagado por Aduanas y la Jefatura de Artigas inició una investigación administrativa. La fiscal iba junto a él cuando intentaron cruzar la mercadería por Bella Unión.

Ocurrió en la aduana de Barra do Quaraí en Bella Unión, Artigas.

Foto: Presidencia. Aduana de Barra do Quaraí en Artigas.

Foto: Presidencia. Aduana de Barra do Quaraí en Artigas.

El comisario encargado de la Seccional 7.ª de Bella Unión, en Artigas, está siendo investigado por Aduanas y enfrenta una investigación administrativa del Ministerio del Interior, luego de que fuera detenido por una presunta infracción aduanera.

El hombre fue detenido por funcionarios de Aduanas en la tarde del jueves. Iba junto a su pareja, una fiscal adscripta de Bella Unión. Ambos intentaron ingresar desde Quaraí recipientes con 200 litros de pintura provenientes de Brasil, según la información a la que accedió Subrayado.

Los funcionarios de Aduanas que actuaron en el procedimiento trabajan en Salto, pero ese día realizaban tareas en Bella Unión. Por ese motivo, la investigación fue derivada a la Fiscalía de Salto.

Foto: Aduanas.
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Durante el procedimiento, el comisario intentó abandonar la mercadería, pero no fue posible y se inició una investigación.

Investigación administrativa y la notificación que no llegó

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, dijo que tomó conocimiento del caso a través de redes sociales y solicitó información a Aduanas. Luego tomó declaración al funcionario y resolvió iniciar una investigación administrativa.

“Dependerá de los montos si es un delito o una infracción administrativa. Lo que pasa en los puentes no es todo contrabando, sino que si es infracción aduanera se paga una multa y se solventa la situación”, señaló.

Y agregó: “Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidades administrativas policiales por inconductas. La responsabilidad penal o administrativa la tiene que determinar Aduanas, que es la que lleva el caso”.

Subrayado consultó este sábado a Fiscalía por la situación de la fiscal, desde donde indicaron que tampoco fueron notificados por Aduanas. Las fuentes señalaron que, si esa institución determina la existencia de irregularidades, deberá informar a las autoridades competentes.

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