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Economía

Oddone: el gobierno "súper vigilante" en busca de inversiones y la posibilidad de una Rendición de Cuentas con gasto cero

El ministro de Economía dijo que el gobierno prioriza atraer inversiones y busca una Rendición de Cuentas "con precaución".

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Oddone sobre inversiones.

Oddone sobre proyecciones de la economía.

Oddone sobre Rendición de Cuentas.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que uno de los principales desafíos del gobierno es atraer inversiones y señaló que el presidente Yamandú Orsi le marcó como prioridad atender la infancia.

Lo dijo durante una charla con periodistas realizada este sábado.

Inversiones

ODDONE INVERSIONES

Oddone sobre inversiones.

Foto: Subrayado. Gabriel Oddone, ministro de Economía.
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Oddone sostuvo que el gobierno trabaja para atraer inversores y, al referirse al proyecto de HIF Global, dijo que sería positivo “ceder todo lo que sea necesario para atraer inversiones”, aunque aclaró que eso debe hacerse “sin descalabro fiscal y sin generar desigualdades con las demás inversiones”.

Además, indicó que Orsi le transmite como prioridad atender la infancia.

Rendición de Cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS

Oddone sobre Rendición de Cuentas.

El ministro aseguró que el gobierno actuará “con precaución” en la elaboración de la próxima Rendición de Cuentas y no descartó que sea con gasto cero.

También señaló que se define la estrategia económica para 2027 y 2028 en un contexto de menor crecimiento.

Proyecciones

PROYECCIONES ECONOMÍA ODDONE

Oddone sobre proyecciones de la economía.

Oddone defendió la proyección de crecimiento económico para 2026, aunque reconoció una estimación menor, de 1,6% frente al 2,2% previsto anteriormente.

Sobre cuestionamientos realizados por CPA Ferrere y JP Morgan, respondió: “Una cosa es opinar, otra cosa es gobernar”. Agregó que toma esos planteos “como bienvenidos” y aseguró que “los mercados están tranquilos” y que el gobierno está “súper vigilante”.

Otros temas

El ministro dijo que encontró “un MEF que funciona extremadamente bien” y manifestó preocupación por el deterioro en las expectativas de negocios reflejado en informes de Exante.

“Para el ministro de Economía es un llamado de atención”, señaló, y atribuyó parte de la incertidumbre a factores internacionales y a la discusión tributaria local.

Además, reiteró que no habrá nuevos cambios impositivos en este período de gobierno y afirmó que se analiza la posibilidad de aplicar IVA personalizado, aunque no para esta administración.

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