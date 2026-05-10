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EL TIEMPO

Temperaturas mínimas muy bajas con heladas y presencia de sol en el pronóstico de Nubel Cisneros

Tanto domingo, como lunes y martes se esperan mañanas muy frías y descenso de la temperaturas en la noche.

Temperaturas muy bajas para este domingo y los próximos días.&nbsp;

Temperaturas muy bajas para este domingo y los próximos días. 

Este domingo la mañana comenzó con temperaturas muy bajas, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, en las primeras horas habrá restos de nubosidad en la costa sureste.

La tarde continuara fresca con buena presencia de sol previéndose importante descenso de temperatura en la noche.

El lunes, la mañana estará muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste.

Foto: Subrayado.
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La tarde seguirá fresca a templada con cielo despejado, permaneciendo temperaturas muy bajas en la noche, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

El martes nuevamente se espera una mañana muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas.

La tarde continuara templada con cielo escasamente nublado, permaneciendo frio en la noche.

Temperaturas para el domingo

En el norte la máxima será de 15ºC y la mínima de 0ºC.

En el sur la máxima será de 14ºC y la mínima de 0ºC.

En el este la máxima será de 14ºC y la mínima de 0ºC.

En el oeste la máxima será de 14ºC y la mínima de 0ºC.

En la zona metropolitana la máxima será de 15ºC y la mínima de 4ºC.

Temperaturas para el lunes

En el norte la máxima será de 16ºC y la mínima de 0ºC.

En el sur la máxima será de 14ºC y la mínima de 0ºC.

En el este la máxima será de 15ºC y la mínima de 0ºC.

En el oeste la máxima será de 16ºC y la mínima de 0ºC.

En la zona metropolitana la máxima será de 14ºC y la mínima de 6ºC.

Temperaturas para el martes

En el norte la máxima será de 18ºC y la mínima de 4ºC.

En el sur la máxima será de 16ºC y la mínima de 6ºC.

En el este la máxima será de 16ºC y la mínima de 4ºC.

En el oeste la máxima será de 18ºC y la mínima de 6ºC.

En la zona metropolitana la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.

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