Investigación por amenaza de tiroteo terminó con la condena de un adolescente de 13 años que tenía armas en su casa

Foto: Subrayado. Ingreso a la ciudad de Rosario en Colonia.

La Justicia condenó en Rosario, Colonia, a un adolescente de 13 años a quien le fueron halladas en su casa varias armas de fuego. Las investigaciones comenzaron el 18 de abril pasado por la amenaza de tiroteo en un baño de un centro educativo de la ciudad.

Los investigadores ubicaron fotos que circulaban en Whatsapp del menor mostrando varias armas. Al ir a su casa, mediante una inspección autorizada, incautaron dos escopetas, tres chumberas y municiones, informó la Policía.

El adolescente fue llevado ante la Justicia, que lo condenó como autor de violencia privada. Por orden del juez, deberá cumplir cuatro meses de medidas socioeducativas, sin privación de libertad sino supervisado por INAU en vigilancia permanente.

Además, debe inscribirse a un programa socioeducativo de institución pública o privada, además de inscribirse a un centro educativo este año. También se le ordenó cumplir servicio comunitario por dos horas semanales durante 30 días.

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