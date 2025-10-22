"Vamos a exigir que destituyan al presidente de ASSE", dijo Lema tras reunión de partidos de coalición por Álvaro Danza

Los partidos de la coalición se reunieron este miércoles en el Parlamento por la situación del presidente de ASSE , Álvaro Danza, y su continuidad trabajando en mutualistas particulares, lo que para la oposición es “claramente inmoral”.

“Vamos a exigir que destituyan al presidente de ASSE”, dijo Martín Lema , senador blanco, en una conferencia de prensa acompañado por parlamentarios de su partido, así como del Partido Colorado y del Partido Independiente. “Directamente se lo vamos a solicitar al presidente de la República y a la ministra de Salud Pública, porque tienen que dar señales claras”, agregó Lema.

Para la oposición “hay incompatibilidades morales, éticas y jurídicas que afecta directamente a los usuarios de ASSE y a la atención, y también genera complicaciones en el sistema de salud en general”.

El senador se refirió a la declaración jurada del presidente de ASSE, en la que figuran ingresos por 640 mil pesos, de los que 130 mil son del cargo público y el restante de prestadores privados “con los que ASSE tiene que competir”.

Remarcó que “pone en riesgo al sistema” y que si no se destituye a Danza, habrá una interpelación.

“Aceptar un presidente de ASSE en una condición part time, con la cabeza en otros temas, no es lo que merecen los usuarios, no es lo que merece la atención de la salud pública en nuestro país y no es lo que merecen los uruguayos”, indicó Lema.

El colorado Robert Silva cuestionó también accionares del presidente de ASSE en funciones, como “el ausentismo en plena situación tan compleja de las muertes en la calle, continuó con la aprobación de una reestructura, que luego que se puso en evidencia por parte de la oposición, fue retirada. Continuó con la situación descubierta donde quedó en evidencia la conjunción del interés público y privado, al recibir mayor remuneración de los prestadores privados, donde él tiene una relación de dependencia, respecto al organismo en el cual trabaja como presidente, que contrata a organismos privados. Sigue con la situación de marcar tarjeta en un lugar y no estar en ese lugar, y confesar públicamente que utiliza el auto oficial, el chofer oficial, el teléfono oficial, para el cumplimiento de tareas para prestadores públicos y a lo mejor hasta para los privados”.

"Si el presidente de ASSE se encuentra con que uno de los funcionarios de ASSE marca tarjeta y no está, tiene que hacerle un sumario y seguramente tiene que destituirlo. Ahora no lo puede hacer, porque todos los funcionarios que están bajo las órdenes del doctor Danza saben que él lo hace", afirmó el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

SILVA SOTELO POR DANZA

Previamente, en diálogo con La diaria, Danza dijo sobre la superposición de actividades que “no hay nada extraño ahí, nada que ocultar, ningún descubrimiento ni nada que se le parezca”.