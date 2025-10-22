Tras denuncia de superposición horaria y pedido de renuncia, presidente de ASSE se defendió y descartó dejar el cargo

Continúan los cuestionamientos al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza , tras la información surgida en el programa Así nos va de Radio Carve, donde dejaron constancia de la superposición de sus cargos como docente grado 5 y la presidencia de ASSE .

El informe periodístico cotejó que los horarios en que Danza marcaba actividad como docente grado 5 coincidían con publicaciones de ASSE en redes sociales donde los relojes de pared dan cuenta de horarios de varias de sus recorridas.

Desde la oposición, reiteran el pedido de renuncia de Danza a algunos de sus cargos: en lo público o en lo privado. Actualmente, trabaja en varias mutualistas, es docente en la unidad académica del Hospital Pasteur, sumado a la presidencia del prestador público.

Seguí leyendo "Vamos a exigir que destituyan al presidente de ASSE", dijo Lema tras reunión de partidos de coalición por Álvaro Danza

Ante esta situación, varios dirigentes políticos de la oposición volvieron a cuestionarlo. El senador nacionalista Martín Lema, expresó: "Lo del presidente de ASSE es inmoral. La ministra, el presidente de la República y el Frente Amplio apoyan esta incompatibilidad que afecta la atención de los usuarios. Háganse cargo".

En diálogo con La diaria, Danza dijo sobre la superposición de actividades que “no hay nada extraño ahí, nada que ocultar, ningún descubrimiento ni nada que se le parezca”.

Explicó que durante su transporte hago mil actividades; “mientras voy de Montevideo a Tacuarembó hago 400.000 cosas: zoom, videollamada y hablo por teléfono –por suerte, no manejo yo, obviamente– , así que eso está absolutamente validado en facultad y en todos lados, no tiene ningún misterio”, sostuvo.

De hecho, el jerarca de ASSE destacó que “la marca virtual existe porque existen las actividades virtuales, si no, no existiría la marca virtual, serían estrictamente presenciales, así que no hay nada raro”.

Consultado sobre los pedidos de la oposición, para que renuncie a su cargo y que a su vez la Udelar actúe en el tema, Danza dijo que eso lo tiene “totalmente sin cuidado” y es “simplemente una reacción”.