SERÁ INTERPELADA POR SITUACIÓN DE ASSE

"Vamos a estar dispuestos siempre a estar en cualquier ámbito parlamentario", dijo Lustemberg y reiteró respaldo a Danza

"En este momento era salvaguardar a una persona con altísima formación, con altísima capacidad de gestión", sostuvo la ministra sobre decisión de que el presidente de ASSE renuncie a mutualistas.

cristina-lustemberg-rueda-de-prensa-danza

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, volvió a referirse al informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep) sobre la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza y reiteró su respaldo.

"Tenemos la confianza total en la conducta del doctor Danza", aseguró y remarcó que fue ella quien le solicitó que se retire de sus demás actividades. "Es claro que no hay motivos para que renuncie. También es muy difícil estos meses trabajar, estar al frente de una institución de tal magnitud, y que todo el tiempo sea rindiendo cuentas de este tiempo y no de los tomógrafos que se incorporaron, los medicamentos. Entonces tomamos esa decisión en conjunto con el doctor Danza de resguardar un poco eso y por el tiempo que esté a cargo de esta función dedicarlo solamente a la función pública y después verá. En este momento era salvaguardar a una persona con altísima formación, con altísima capacidad de gestión", dijo.

"Es clarísimo que sus actividades son compatibles con el desempeño de presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero ayer cuando hace el relato de todo lo que se ha hecho desde que asumió el 24 de marzo, recorriéndose todo el país, generando el acceso a medicamentos, se ha reducido las listas de tiempos de espera un 15% y todas las acciones que se están desarrollando, entendemos que venía trabajando con un equipo muy fuerte en ASSE pero entiendo y entendimos en conjunto, con el presidente de la República, que dada esta coyuntura, era mejor que en este momento tomara esa decisión", sostuvo la ministra.

bancada de diputados del fa recibio a lustemberg y danza por interpelacion a la que fue convocada la ministra
Este viernes, la oposición resolvió mantener la interpelación, así como sumar interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la resolución de la Jutep.

"Las discusiones hay que darlas, darlas de forma respetuosa, y quienes estamos en lugares de responsabilidad tomaremos las decisiones cuando se detecte alguna irregularidad, que no es este caso", indicó Lustemberg. "Vamos a abocarnos ahora a que la mayoría de nuestro tiempo sea para trabajar. Trabajo ya 14, 16 horas por día, y si le sumo a todo esto, se hace muy difícil que podamos los equipos estar concentrados", agregó.

"Que se diriman los temas que generan dudas en los ámbitos donde tengan que ser, así que nosotros vamos a concurrir, vamos a estar dispuestos siempre a estar en cualquier ámbito parlamentario, pero también desde el Poder Ejecutivo vamos a estar abocados a trabajar en resolver los problemas que tiene el país y que tiene la gente en su vida cotidiana", remarcó.

