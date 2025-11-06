Operativos en el Cerro: hubo allanamiento nocturno y Fiscalía explicó por qué no se violó la Constitución en ese caso

La Fiscalía informó que uno de los allanamientos que se realizó en operativo en el barrio Cerro ocurrió por la noche, pero que no violó la Constitución porque “no era un hogar”.

El fiscal del caso, Rodrigo Morosoli , aclaró a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, que tras un seguimiento se constató que era únicamente utilizada como boca de drogas.

De acuerdo a lo informado, hubo meses de vigilancia mediante la cual "se concluyó que no se trataba de un hogar en el sentido que establece el artículo 11 de la Constitución. Es decir que no vivía allí una familia, sino que era utilizado únicamente como boca de droga".

La Constitución, en su artículo 11, expresa que "el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley".

"Los fiscales me aclaran que no es una posibilidad para usar siempre, hay que hacer un análisis muy detallado que lo justifique pero es una herramienta importante que se puede utilizar para el combate al narcotráfico. Obviamente la solicitud de allanamiento realizada por el fiscal fue evaluada y autorizada por la jueza de crimen organizado que intervino”, sostuvo Javier Benech.