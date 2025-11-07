RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL EXCOMCAR

"Betito" Suárez está recluido en la Unidad Nº25 de máxima seguridad de Santiago Vázquez

El delincuente fue imputado este miércoles, luego de ser detenido el martes en un operativo antidrogas.

betito-suarez-con-subrayado.jpg

La Justicia Penal imputó este miércoles a Luis Alberto "Betito" Suárez por posesión de sustancias estupefacientes y cumple prisión preventiva por el plazo de 180 días mientras continúa la investigación.

Suárez había sido detenido el martes con tusi, cocaína rosa, en allanamientos realizados por la Policía en el Cerro de Montevideo. El caso está a cargo del fiscal de Estupefacientes de 3º turno, Rodrigo Morosoli.

Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de los últimos años, fue detenido junto a integrantes de su familia en el marco de los 17 allanamientos realizados entre el lunes y el martes, en una operación de la Fiscalía y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

En la prisión de máxima seguridad hay cuatro módulos con diez celdas cada uno, con patio en cada módulo, sala de visitas conyugales, sala de visitas, aula, enfermería, todo es controlado por videocámaras y cada celda es individual. Tienen sanitario, ducha, ventana a un patio, cama, pequeña mesa.

En la unidad 25 están recluidos Martín Mutio condenado por el tráfico de 4,5 toneladas de cocaína a Europa, Erwin " Coco" Parentini preso por homicidio, narcotráfico y extorsión, y los autores materiales del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

