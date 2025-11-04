Bancada de Diputados del FA recibió a Lustemberg y Danza por la interpelación a la que fue convocada la ministra de Salud

El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, se reunió este martes con el presidente de ASSE , Álvaro Danza, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , por la interpelación a la que fue convocada la jerarca por diputados de la oposición.

El llamado a sala es por la continuidad del presidente de ASSE en el medio de la polémica por continuar ejerciendo en mutualistas privadas.

"Nosotros entendemos que es un debate sano que haya una interpelación, como las han habido en otros momentos, y en todo caso lo que tenemos que hacer es agendar a la mejor fecha posible para que se de el debate", indicó Valdomir.

La semana pasada, Lustemberg ratificó a Danza en ASSE mientras aguarda el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) "para tomar la mejor decisión".

"Está la expectativa de saber cuál va a ser el informe de la Jutep esta semana, pero en todo caso estamos trabajando sobre la hipótesis de que la interpelación se va a realizar", dijo el representante frenteamplista.

Valdomir afirmó que en la bancada oficialista hay respaldo al trabajo que viene realizando Danza en ASSE y a la ministra. "Nos deja tranquilos que como otras interpelaciones, vamos a venir a una sesión de control, en el cual la oposición le planteará las preguntas a la ministra y estamos con total tranquilidad de que se van a ver argumentos jurídicos y políticos para defender esta gestión".