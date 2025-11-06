Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo

Ademu resolvió en asamblea realizar un paro de 24 horas para este viernes en todas las escuelas de Montevideo .

En la asamblea se votó por amplia mayoría y de forma negativa la moción de llevar adelante una huelga por tiempo indeterminado.

Seguí leyendo Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente

Este viernes, se lleva adelante una nueva asamblea donde se conocerán los pasos a seguir por el sindicato.

Por otra parte, la subdirectora de Primaria, Selva Pérez, dijo que este viernes se suspenden las clases en la escuela 123 de José Belloni, Flor de Maroñas, donde también funciona la escuela 55, por la agresión ocurrida el pasado miércoles a madres, niños y docentes tras la irrupción de un numeroso grupo de personas que buscaban a una niña por problemas anteriores con una compañera de su clase.

“Los niños de estas dos escuelas mañana no van a asistir”, dijo Pérez, en referencia a este viernes 7 de noviembre.

“Tenemos que hacer un alto”, agregó, y anunció una jornada de “reflexión” entre “los colectivos docentes”. A esa instancia de reflexión se sumarán técnicos del programa Escuelas Disfrutables, que asiste a los centros educativos cuando hay algún tipo de episodio de violencia o hechos traumáticos como la muerte de algún alumno.

“Es una situación de mucho desconcierto e incertidumbre”, dijo la subdirectora de Primaria, y calificó la situación del miércoles, y otras anteriores, como “una embestida contra niños y adultos”.

Consultada sobre medidas de seguridad para evitar que vuelva a ingresar a la escuela por la fuerza un grupo tan numeroso de personas como ocurrió el miércoles, Pérez dijo que está en contacto con el Ministerio del Interior para tener “mayor presencia policial” afuera de la escuela, de forma que “se garantice la llegada y salida” de niños, familias y docentes.

“Tiene que haber un refuerzo en esa situación”, reclamó, aunque dijo que sería “una medida coyuntural y no estructural”.