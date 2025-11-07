RECIBÍ EL NEWSLETTER
Murió el histórico conductor de televisión Cacho de la Cruz, a los 88 años

Con programas como Cacho Bochinche, El show del mediodía y La cantina de Chichita, se convirtió en un presentador referente para el público uruguayo.

cacho-de-la-cruz-en-sonrie

El histórico comunicador Cacho de la Cruz murió a los 88 años, informó Teledoce.

Su muerte se dio tras estar internado en CTI desde la semana pasada, por problema de salud que afectaba su sistema respiratorio.

Referente para el público infantil, Cacho de la Cruz desempeñó su carrera en Teledoce, donde creó y condujo el programa Cacho Bochinche, de 1973 a 2010, a al que los niños iban para competir jugando. También fue el creador y presentador de El show del mediodía, que comenzó en el 1962 y se extendió hasta 2008.

Arturo de la Cruz, que nació en Buenos Aires en 1937, realizó su carrera en Uruguay, donde también realizó otros destacados programas, como La cantina de Chichita, parodia de otros programas televisivos y que dejó un personaje entrañable para el público nacional.

En entrevista con el programa Sonríe en 2022, Cacho de la Cruz contó que la primera vez que trabajó en televisión fue en Canal 10, con Las aventuras de Mrs. Fantasía.

"Hice lo que quise, acepté todo lo que me decían. Tuve maestros para eso", expresó en esa entrevista, en referencia a su carrera de más de 40 años en la pantalla.

