CRIMEN EN MALDONADO

Condenaron a 28 años de cárcel por femicidio al hombre que asesinó a tiros a su pareja en Punta Colorada

El crimen ocurrió en mayo de 2024. El agresor tenía prohibición de acercarse a la víctima, fue a su casa donde la ultimó y huyó hacia Piriápolis. Intentó suicidarse, pero sobrevivió.

La Justicia condenó este viernes a 28 años de cárcel al autor de femicidio de Karina Funes, la mujer de 53 años que fue asesinada a tiros el 6 de mayo de 2024 en Punta Colorada, departamento de Maldonado.

Ese día, la pareja de la víctima, un hombre de 57 años, le disparó y huyó hacia Piriápolis en una camioneta. Intentó autoeliminarse, pero sobrevivió y se recuperó. Momentos antes del crimen, el femicida había sido citado por la Policía. Tenía prohibido acercarse a la mujer tras una denuncia de su parte.

La fiscal de San Carlos, Fiorella Marzano, había solicitado 30 años de cárcel más 15 años de medidas de seguridad eliminativas.

Tras el juicio oral, concluido el 30 de setiembre pasado, este viernes se conoció la sentencia de condena en primera instancia por los delitos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato y porte y tenencia de armas.

