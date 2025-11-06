"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió

Olga Yolanda Gómez tiene 80 años, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14:30 horas del martes 4 en avenida Artigas y Pilar Cabrera, pleno centro de la ciudad de Las Piedras en Canelones.

La mujer contó a Subrayado que había salido del hospital y se dirigía a la parada del ómnibus para tomarse el 175. Caminó y se paró en la esquina de Artigas y Cabrera con la intención de cruzar la calle.

En ese momento, venía un ómnibus de turismo que se detuvo en el cruce. Ella pensó que le daba paso, alcanzó a cruzar la mitad de la calle, pero el chofer arrancó la marcha. La mujer fue embestida y terminó abajo del ómnibus.

Olga aseguró que se mantuvo consciente y en ningún momento perdió el conocimiento. Un bombero se tiró abajo del ómnibus para acompañarla mientras llegaban los servicios de emergencia al lugar para rescatarla y darle la primera atención médica.

"La saqué barata, gracias a Dios", relató. "Ya varias veces he vuelto a nacer", sostuvo. Agradeció al personal de emergencia y a quienes se movilizaron rápidamente para ayudarla.