Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban

Unos 20 adultos mayores de un coro de Paysandú resultaron lesionados leves, porque se cayó escenario en el que se presentaban durante encuentro nacional en Florida .

Desde la organización del evento buscaron transmitir tranquilidad a las familias de los lesionados. "Hay algunos lesionados, no de gravedad, sí fueron trasladados a los prestadores de salud correspondientes, para tomar obviamente estudios y ver radiografías y ver cómo se encuentran", sostuvo Javier Bessonart, uno de los organizadores.