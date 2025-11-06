Unos 20 adultos mayores de un coro de Paysandú resultaron lesionados leves, porque se cayó escenario en el que se presentaban durante encuentro nacional en Florida.
Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban
La mayoría resultaron con lesiones, pero organizadores aseguran que fueron de levedad y son atendidos en centros médicos.
Desde la organización del evento buscaron transmitir tranquilidad a las familias de los lesionados. "Hay algunos lesionados, no de gravedad, sí fueron trasladados a los prestadores de salud correspondientes, para tomar obviamente estudios y ver radiografías y ver cómo se encuentran", sostuvo Javier Bessonart, uno de los organizadores.
También remarcaron la importancia de este tipo de eventos para los adultos mayores.
Seguí leyendo
"Por falta de tiempo", Primaria no pudo coordinar la alimentación de niños durante el paro de este jueves
Temas de la nota
Lo más visto
ADEMU
Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Sociedad
Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
LAS PIEDRAS
Un toro atacó a un hombre y le causó un corte en el abdomen; la Policía lo trasladó con abundante sangrado al hospital
HURTO Y FRAUDE INFORMÁTICO
Encontró una billetera extraviada, usó los documentos y las tarjetas de crédito, y fue imputado
sigue la investigación por lavado de activos
Dejá tu comentario