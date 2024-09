"Valeria Ripoll no sabe leer o miente, yo creo que miente", dijo la diputada del FA Bettiana Díaz

La diputada del MPP fue consultada al respecto este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10, y aseguró que las políticas de discapacidad sí están en el programa del FA: “Están todas, no como medidas específicas, si no como medidas transversales”.

“¿Valeria Ripoll no lee, no? O no sabe leer o miente”, dijo Díaz, y agregó: “El programa del Frente Amplio habla bastante de discapacidad y está publicado desde diciembre. Salir a hablar es gratis. Hoy en el PDF lo filtrás rapidísimo, buscás la palabra discapacidad y está mencionada más de 20 veces en todo el documento”.

Al revisar el documento del FA “Bases Programáticas 2025-2030”, la palabra “discapacidad” aparece en 25 oportunidades.

Cuatro veces aparece en el documento “33 prioridades programáticas para un Plan de Gobierno 2025-2030” publicado en abril de este año.

En el documento “Prioridades para Gobernar Uruguay”, presentado en Colonia esta semana, la palabra “discapacidad” aparece siete veces.

La diputada Díaz aseguró que el tema de la discapacidad “está con un abordaje integral en diferentes ejes temáticos dentro del programa del Frente Amplio, con buenas propuestas”.

Consultada finalmente si cree que Ripoll no leyó estos documentos, o miente, Díaz respondió: “Yo creo que miente”.