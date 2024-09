Ripoll: "En 48 propuestas que ninguna mencione la discapacidad y la inclusión me dejó muy decepcionada y preocupada"

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional , Valeria Ripoll , se mostró sorprendida por las medidas anunciadas por el candidato del Frente Amplio , Yamandú Orsi , en base al programa de la coalición de izquierda. “En 48 propuestas que ninguna mencione la discapacidad y la inclusión me dejó muy decepcionada y preocupada”, afirmó.

Ripoll dijo que Orsi dio “muchos titulares” y que el candidato leyó todas las propuestas y que no explicó cómo se llevarán adelante, por ejemplo, en la creación de empleo juvenil.

“De expresiones de deseo y de titulares como que uno ya está un poco cansado a 40 días de la elección”, afirmó y exigió: “cuándo van a aparecer las propuestas con contenido, cuáles son las acciones, cuál es la inversión”.

Y reclamó: “cuándo le van a decir a la gente que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social todo esto que están proponiendo no se puede hacer porque no van a haber recursos y el país va a tener un gran colapso económico, porque también forma parte de la sinceridad y la claridad que tiene que tener una fórmula, tanto el candidato a presidente como también la candidata a la vicepresidencia, que prácticamente no la hemos escuchado”.

Respecto a la urgencia en seguridad expresada por el candidato de la oposición este lunes en Colonia, Ripoll sostuvo que el equipo de Orsi fue el mismo que fracasó durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio y que los planteos son los mismos que propone el Partido Nacional.

Dijo que el actual gobierno multiplicó por cuatro la cantidad de cámaras de seguridad y la inversión en inteligencia. “Cuáles van a ser las propuestas concretas para disminuir los delitos, algo que no pudieron hacer y que crecieron de forma exponencial cada vez más en cada uno de los períodos de gobierno del Frente Amplio”, acotó.

“Con el mismo equipo, con los mismos referentes, ¿piensan hacer algo diferente?”, se preguntó. “Contundente dentro de lo que presentaron, nada”, agregó.

Ripoll inició en Pando una recorrida por varias ciudades del departamento de Canelones, donde mantuvo reuniones con sindicatos, organizaciones sociales, instituciones y empresarios en una campaña de cercanía por los barrios.