Vacunación contra el dengue: para comisión asesora, "Uruguay no cumple criterios para su implementación"

La Comisión Nacional Asesora de Inmunizaciones entiende que "Uruguay no cumple con los criterios" para implementar la vacunación contra el dengue .

"Esto es debido a que el impacto potencial de la vacunación ha sido medido y es recomendado en regiones con alta carga de enfermedad por virus Dengue, y que no se cuenta con datos que avalen su uso en contexto de brotes en áreas no endémicas", afirma la resolución difundida este viernes.

"Asimismo, se plantea reforzar el mensaje en la población de las medidas ambientales para control del vector y la disminución del riesgo de exposición, como el vaciamiento de recipientes con agua estancada, la descacharrización y el uso de medidas de protección individual", concluyen los asesores.

Hasta este jueves el Ministerio de Salud Pública había confirmado tres casos autóctonos de dengue y 43 importados.

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo el martes que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud no recomienda la vacuna para situaciones como la de Uruguay respecto al virus, pero que "eso no quiere decir que en algún momento la situación no pueda cambiar".