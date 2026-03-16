Infectólogo Galiana exhortó a la vacunación contra el meningococo en niños y adolescentes tras caso de muerte de alumna de Escuela 182

El pediatra e infectólogo Álvaro Galiana destacó la importancia de que niños y adolescentes cuenten con la vacuna contra el meningococo .

"Esta niña por su edad no entraba en el grupo hasta que no cumpliera 11 años no iba a recibir la vacuna", explicó sobre el caso de la menor fallecida que pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas.

El médico señaló que la enfermedad meningocócica grave o asociada a mortalidad se ve en los niños, pero también se ve en la adolescencia por lo que es importante que estén vacunados.

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"Hoy en nuestro país existen las vacunas antimeningocócica, hay dos vacunas (...) el punto está en que la vacuna no la tienen todos los niños", indicó.

Galiana explicó que los niños que cumplieron un año cuentan con la vacuna, pero de 4 en adelante todavía no la recibieron.

"La enfermedad todavía puede diseminarse y puede generar esta situación que sabemos históricamente que ha sido así desde hace muchos años. Los que hacemos infectología pediátrica sabemos que el año 2024 ha sido un año de mucha enfermedad meningocócica. El 2025 menos que el 2024, pero también con varios casos de enfermedad meningocócica grave y muertes", destacó.