Las empresas de transporte interdepartamental Cot y Turismar no transportan bicicletas y monopatines que funcionen a baterías de litio.
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Dos empresas de ómnibus prohibieron el traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
Se trata de Cot y Turismar. Las compañías aducen cuestiones de seguridad, porque requiere cuidados especiales durante el traslado por el riesgo de explosión.
La prohibición del traslado en las bodegas de las unidades es por cuestiones de seguridad, según explicaron. Este tipo de batería requiere cuidados especiales durante el traslado, por el contrario puede haber un riesgo de explosión.
La decisión comenzó a regir recientemente y afecta a pasajeros que utilizan estos vehículos. Muchos estudiantes y trabajadores viajan en ómnibus y luego continúan su trayecto urbano en monopatín o bicicleta eléctrica.
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