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Siete extranjeros detenidos en Bolivia; la Policía cree que formaban parte de la seguridad de Marset

Se trata de cinco colombianos y dos ecuatorianos que estaban ocultos en la zona de Loma Alta, al norte de Santa Cruz. El líder de la banda era un exmilitar del Ejército colombiano.

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Cinco colombianos y dos ecuatorianos que formarían parte de la seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fueron detenidos en la zona de Loma Alta, al norte de Santa Cruz.

Las autoridades presumen que ingresaron de forma ilegal a Bolivia e investigan sus antecedentes dentro y fuera del país. En los dispositivos móviles incautados se encontraron fotos con ropa camuflada y posando con armas de grueso calibre.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el responsable de la banda es un ciudadano que formaba parte del Ejercito colombiano; un exmilitar que sale de las Fuerzas Armadas, se incorpora al crimen y ejerce violencia en Bolivia.

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"Las investigaciones preliminares nos dan como resultado que querían hacer actos de violencia acá. Lo que ya hemos detectado son amenazas y tratar de armar grupos para generar violencia. Se están instalando acá. Marset era una trasnacional del delito", aseguró.

Los siete extranjeros son investigados por asociación delictuosa, organización criminal y tráfico de sustancias controladas, de acuerdo a la legislación boliviana.

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