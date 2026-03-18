OSE anunció medidas por el déficit hídrico: reducción gradual de presiones de bombeo y reforzar el trabajo de cuadrillas

OSE anunció este miércoles medidas tendientes a asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana a consecuencia del déficit hídrico, como la reducción gradual de las presiones de bombeo y reforzar el trabajo de las cuadrillas para detectar y reparar pérdidas en la red de distribución. Además, reiteró la exhortación a la población a realizar un uso responsable y solidario del agua.

En un comunicado, la empresa informó que de acuerdo al protocolo para situaciones de sequía por el déficit hídrico que afecta a Montevideo y el área metropolitana, se ingresó en una fase de excepcionalidad, que implica la adopción de medidas para preservar las reservas y sostener el abastecimiento a la población en condiciones adecuadas.

Esas medidas, implican la reducción gradual de las presiones de bombeo del sistema metropolitano para optimizar el uso del agua potable y minimizar eventuales afectaciones en el servicio. Además, se reforzará el trabajo de las cuadrillas para detectar y reparar las pérdidas en la red. OSE informó que el 90% de los reclamos se atienden en menos de 20 horas.

También, OSE trabaja en el reacondicionamiento de perforaciones destinadas a la extracción de agua subterránea para que en caso de que la situación de déficit hídrico lo requiera. Asimismo, la empresa realiza ajustes operativos en la toma de agua del río Santa Lucía para optimizar las reservas de Aguas Corrientes. OSE continuará monitoreando la evolución de la situación y adoptará las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, informó el ente. Comunicado Montevideo y AM